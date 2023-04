Cavaglià, il termovalorizzatore che divide. Sindaci e associazioni ambientaliste contro A2A

Da un lato, trenta sindaci tra Vercellese e Biellese, alleati con le associazioni ambientaliste della zona. Dall'altro, A2A: la multiutility dell'energia che vorrebbe realizzare un termovalorizzatore nell’area industriale della ex Zincocelere, a Cavaglià (Biella), per produrre energia elettrica e termica da rifiuti non pericolosi.

Mentre si attende il parere della Provincia di Biella, i due fronti restano sulle rispettive - opposte - posizioni. Gli amministratori e gli attivisti del territorio già nel settembre 2022 avevano rigettato un primo progetto di A2A, ricordando come nell’area siano già presenti numerosi impianti di trattamento rifiuti. Vorrebbero invece invece puntare sulla vocazione ricettiva della zona, attraversata anche dalla Via Francigena.

A2A Ambiente, che a fine 2022 ha ripresentato il progetto, difende le sue scelte: i rifiuti trattati - sottolinea la società in una nota - proverranno dalle province di Biella, Vercelli, Novara e Torino, circa 270mila tonnellate all’anno, pari a 740 tonnellate al giorno, e l’impianto sorgerà in una zona industriale dismessa, dove è già presente una viabilità adeguata e dove l’impatto visivo sarà attenuato.

