Ponte sul fiume delle perle, si lavora a tappe forzate

Il ponte Ling-ding-yang, in Cina, sul fiume delle Perle nel Guandong, sta per essere completato. Costruito in acciaio ha una campata di oltre 1.650 metri. Nel 2024 verrà aperto al traffico.

Il ponte è parte dell'intera autostrada marittima che consentirà di andare da Shen-zhen a Zhong-shan in sole due ore e mezza e che comprende due isole artificiali che collegano 4 ponti e un tunnel sottomarino.

Grande progetto con grandi difficoltà costruttive: si sono dovuti inventare sistemi di colata per realizzare tubi in calcestruzzo con guscio d'acciaio e tecnologie per la resistenza delle campate ai tifoni. Soluzioni che serviranno per futuri progetti di canali trans-marini in Cina