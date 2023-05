A Ivrea, cinque candidati a sindaco cercano una nuova identità per la città

Ricorre sempre nei discorsi, a Ivrea, il nome di Adriano Olivetti, anche se i suoi tempi sono lontani. L'ultima notizia è che l'ex stabilimento dell'azienda nella vicina Scarmagno non rinascerà in una fabbrica di batterie. Così la capitale del Canavese sembra restare in cerca di una nuova identità. Toccherà trovarla ai cinque candidati a sindaco.

Il primo cittadino uscente, Stefano Sertoli, ex manager nel mondo dell'editoria, 63 anni, ha perso l'appoggio del centrodestra e ora, si ripresenta col sostegno del Terzo Polo - Azione e Italia Viva, che qui restano unite - e di tre liste civiche.

Stavolta Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia più una lista civica schierano Andrea Cantoni, appena 22 anni, neo-laureato in Giurisprudenza.

Il centrosinistra sogna la rivincita con Matteo Chiantore: 45 anni, avvocato e direttore della stagione teatrale di Ivrea, Morenica Net, ha l'appoggio di Pd e 5 stelle e di due liste civiche.

Corre per Unione popolare, Cadigia Perini, 64 anni. E' un'esperta di comunicazione e segretaria di Rifondazione comunista a Ivrea.

Il Popolo della famiglia scommette sul docente di 58 anni, Carlo Bravi.

Nei Comuni con più di 15 mila abitanti, come Ivrea, sono previsti il voto disgiunto e il ballottaggio se nessun candidato otterrà la maggioranza dei voti al primo turno.

