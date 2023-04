Con le valigie davanti alla stazione fantasma: "Ridateci il treno"

Ci sono gli scout e gli studenti, i loro genitori e i pendolari, una quindicina di sindaci della zona e cittadini comuni da tutto il territorio. Sono arrivati alla stazione con valigie e zaini, molti sventolando un biglietto, pronti per partire. Ma il treno non c'è, nessun treno. A Saluzzo la stazione è chiusa, polvere e ragnatele nella biglietteria sbarrata, vuoti i binari, inutilmente accese la macchina emettitrice di biglietti e la tabella elettronica con arrivi e partenze. Cosi' un gruppo spontaneo dà appuntamento alla stazione per un flash mob e rispondono in tanti per denunciare l'abbandono della linea: Nel 2012 chiusa come ramo secco, riaperta nella primavera del 2019 , richiusa dalla prima ondata covid nel 2020, oggi passa solo qualche treno merci. E' un messaggio dai cittadini alla politica.

Si chiude sempre educatamente con la cultura. Alcuni musicisti della scuola di alto perfezionamento di Saluzzo compaiono alla spicciolata dalla folla e si uniscono per suonare l'inno alla gioia; un modo per dire che l'Europa, da qui, sembra quasi irraggiungibile.