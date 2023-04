Un mega concorso per aiutare i Comuni a realizzare il Pnrr

Un mega concorso per nuovo personale dei comuni finalizzato anche a realizzare i progetti del Piano di ripresa e resilienza. Il processo è partito più di un anno fa da sei Comuni, con quello di Carignano capofila. Tutti aderenti ad Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, alla quale sono associate 4.111 realtà, di cui 738 in Piemonte.

Lo scorso 6 aprile si è chiuso un bando di concorso finalizzato a creare di elenchi di idonei alle assunzioni nei comuni. 117 mila i candidati anche esperti tecnici per il Pnrr, sia laureati che diplomati. Dai farmacisti agli ingegneri ambientali, dai funzionari amministrativi e contabili agli avvocati. Dagli informatici agli psicologi e ai giornalisti. E poi operai come autisti, falegnami ed elettricisti.

Tutti i candidati saranno chiamati a svolgere una prima selezione telematica a cura di Asmel. Poi, grazie ad una legge del 2021, l'iter sarà rapido: i Comuni associati potranno utilizzare gli elenchi tramite chiamata (il cosiddetto interpello) a quanti hanno superato la selezione telematica e in poche settimane avere il personale a disposizione. Se il Comune sarà sotto i 5mila abitanti potrà utilizzare i fondi del PNRR per assumere a termine figure capaci di aiutarlo a realizzare i progetti che sono stati messi in campo proprio con i fondi europei. E che devono essere conclusi entro il 2026.

Ora, entro fine mese, ci sarà la selezione telematica. Entro fine maggio l'elenco disponibile per le assunzioni. Nel concorso è compreso un periodo di formazione del personale a cura dell'Università Bocconi di Milano.