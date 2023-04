Condominio, i consigli dell'esperto per prevenire brutte sorprese

Consigli semplici, per non cadere in gineprai difficili - poi - da districare. Il caso di Casale Monferrato, l'amara scoperta delle bollette insolute per 80 condomìni gestiti dallo stesso studio con i relativi accertamenti in corso, è stato preceduto da altre vicende controverse in Piemonte. Lo raccontano le associazioni dei consumatori. Che ricordano anche l'impatto degli anni del covid, con le assemblee congelate e a lungo convocabili solo da remoto, e le recenti bollette impazzite con relative morosità.

Come riconoscere i professionisti

Per questo, insieme alla stessa Anaci, associazione degli amministratori condominiali, Confconsumatori oggi raccomanda a tutti gli attori un surplus di attenzione. Affidarsi a professionisti con requisiti previsti dal Codice civile, solvibilità e copertura assicurativa. Ma anche e soprattutto presenti. “Un professionista che non risponde che non dà informazioni a tempo debito è un professionista che in via generale deve essere cambiato”, dice Marcello Gori, presidente di Confconsumatori Torino. “La cosa migliore secondo me è sempre nominare un consigliere che possa accedere alla visione dei conti correnti. Poi però è fondamentale sempre controllare che l'amministratore risponda e risponda in modo tempestivo”.