Così Bra aspetta il Giro d'Italia

Bra torna a essere tappa del Giro d'Italia: il 18 maggio il via proprio dal Comune del cuneese la dodicesima tappa, con arrivo a Rivoli. Ma la passione è già in movimento. A Palazzo Matis, il 6 maggio, verrà inaugurata una mostra delle biciclette ancora in magazzino, collezionate da Lorenzo Cravero, classe 1938.

A Bra, c'è anche chi un Giro l'ha corso: è il quasi omonimo Matteo Cravero. Era il 1969, in squadra con Gianni Motta. C'era anche lui quando a Savona il Cannibale, Eddy Merckx, venne fermato per doping.

Interviste a: Sandro Stevan, presidente comitato di tappa, Luciano Cravero, collezionista, Matteo Cravero, ex ciclista.