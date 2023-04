Cosa manca al Toro per diventare una squadra da Coppa

Ti aspetti una sarabanda di in cui la palla non tocca terra, fra colpi al volo e contrasti in ogni cm del campo, insomma ti aspetti Torino Atalanta come la prima volta che si sono incontrati un quattor a quattro che sembrava di giocare alla playstation, invece ieri toro e dea si son presentati in maschera con gasperini che voleva evidentemente giocare solo un tempo per risparmiare fatiche per la volata alla champions e ha tenuto la squadra dietro con il freno a mano che ha inventato da quando il pressing totale continuava a fare spettacolo ma a perdere le partite decisiva, ha lasciato in panca Zapata Boga Muriel.

Anche il Toro, forse perche l'allievo Juric e il maestro Gsperini si conoscono così bene che non riescono più a sorprendersi, ha giocato poco, guardingo, meno veloce, con a volte gli antichi passaggi fra i centrali al sapore di Ventura per chi se lo ricorda. Il regista Ilic era in formazione ma sul campo sono ancora in corso le ricerche per capire se c'era. Comunque il toro ha tenuto più palla, forse l'unica sqaudra che se lo può permettere con l'atalanta. Ha preso un gol da Zappacosta in cui Milinkovic si è ispirato a oggi le comiche, ha pareggiato con un Sanabria finalmente come Juric comanda. E poi ha preso il gol della sconfitta quando Gasperini ha cominciato a giocare davvero con immettendo Boga Muriel e Zapata che ha preso in giro Schurs con un colpo di tacco inimmaginabile e ha fatto un due a uno da storia del calcio.

Poteva finire pari, ma cosa è mancato al Toro per farcela pur giocando alla pari contro una squadra dai piedi molto migliori, è mancato come ha detto Juric alla fine uno che decida le partite, ma quello costa aggiungendo quindi cosa manca è una domanda da fare alla proprietà.