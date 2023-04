Covid, dal 1 maggio si allenta l'uso delle mascherine negli ospedali

E' attesa a giorni la riunione del Comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità. A oltre tre anni dall'inizio dell'emergenza sanitaria, che ha provocato secondo le stime quasi 14mila morti in Piemonte, 190mila in Italia e 7 milioni nel mondo, sarà dichiarata la fine della pandemia da Covid-19. Intanto nel nostro paese si fa un altro passo in questa direzione. Come nuova data spartiacque è stato scelto il primo maggio: da qui in avanti si allenta l'obbligo di indossare la mascherina negli ospedali. Lo stabilisce l'ordinanza appena firmata dal Ministro della Salute e valida fino a fine anno.

Le nuove regole

Nei locali come bar, mensa e sale di attesa non sarà più imposta né consigliata. Tuttavia, si raccomanda di indossarla se ci sono anziani, pazienti deboli o immunodepressi. La scelta finale spetterà comunque ai responsabili sanitari degli ospedali, ai medici delle strutture territoriali e ai medici di base e ai pediatri nei loro ambulatori e nelle sale d'attesa. Resta l'obbligo di mascherina nei reparti di ospedale che ospitano pazienti anziani, fragili o immunocompromessi, nelle residenze per anziani e nelle altre strutture sanitarie con pazienti a rischio.

Intervista a Pietro Presti, consulente strategico della Regione Piemonte per il Covid