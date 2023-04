Cautela sul fine pandemia

“La pandemia continua a esserci, ci sono ancora casi gravi e letali nella maggior parte degli Stati del mondo”. Massimo Andreoni, docente di malattie infettive all'Università di Tor Vergata ricorda come anche in Italia ci siano ancora tra i 700 e gli 800 decessi al mese per Covid.

L'R0, che indica la capacità di un soggetto positivo di infettare altri, è arrivato a 16. E anche se le ultime subvarianti di SarsCov2 non si sono dimostrate più pericolose, il virus continua a cambiare e ad essere altamente trasmissibile. La dichiarazione di fine pandemia da parte dell'Oms non è ancora arrivata, per queste considerazioni, ma anche perchè il futuro è ancora incerto: da una parte, la capacità delle varianti di sfuggire alla nostra immunità, prodotta sia da vaccino che da infezioni naturali che, comunque, non dura più di quattro/sei mesi. Dall'altra, l'adesione alla campagna vaccinale è in calo e, per la maggior parte della popolazione, l'ultima dose risale a diversi mesi fa. L'immunità, naturale o da vaccino, non dura più di quattro-sei mesi.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Giada Pigureddu

Intervista a Massimo Andreoni, malattie infettive Università di Tor Vergata