Curling, da Pinerolo ai Mondiali

Il futuro del curling italiano si sfida sul ghiaccio di Pinerolo. Sui tre campi della struttura, unica in tutta Italia sono in corso le finali del campionato italiano esordienti e ragazzi, dedicato a giocatori dall'età compresa tra 12 e 16 anni. Le due squadre di Pinerolo contro i pari età rappresentanti di Veneto e Trentino. Con loro i "grandi" del quartetto misto, disciplina non olimpica. Quattro squadre, composte da due uomini e due donne. Tre squadre piemontesi, due di Pinerolo, la Virtus ed il Curling Pinerolo con il Nazionale Simone Gonin, una di Torino. La vincitrice oltre al titolo italiano conquisterà il diritto a rappresentare il nostro Paese nei mondiali di categoria in programma ad ottobre. Un fine settimana che certifica la vitalità di un movimento che conta 250 giocatori, la cui fama esplose all'improvviso proprio qui, a Pinerolo, in occasione delle Olimpiadi del 2006.

La febbre da curling continua con il debutto questa sera alle 20 ora italiana del quartetto maschile composto da Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Mattia Giovannella impegnati contro la Scozia nel primo turno del mondiale di Ottawa, in Canada, contro la Scozia, paese da cui vengono le prime pietre ,le “stones” che hanno reso famoso questo sport in tutto il Mondo.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Enrica Politano. Intervista a Marco Mariani, Responsabile tecnico nazionali giovanili.