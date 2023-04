Torino, i monopattini lasciati a casaccio per strada

Il primo video arriva da Gino di Volpiano. Siamo in via Vauda, il vento di questi giorni ha abbattuto la linea telefonica - un palo a sinistra e uno a destra della strada - e i fili sono adagiati sull'asfalto. Qui passano pedoni in passeggiata, bici, moto e automobili. Sarebbe opportuno rimuoverli al più presto.

La seconda segnalazione ci arriva da Giuseppe e ci riporta a Torino. Siamo in corso Settembrini prima del 90. Guardate lo stato di questo camper abbandonato sulla strada pubblica senza targhe, scrive lo spettatore. Che chiede un intervento.

Chiudiamo con questa foto di un altro telespettatore di nome Giuseppe. Siamo sempre a Torino all'incrocio fra corso Sebastopoli e corso Siracusa, ci sono quattro monopattini a terra sul passaggio pedonale. Finché non si allestiscono dei parcheggi dedicati a questi mezzi, è la considerazione di Giuseppe, sarà sempre così.