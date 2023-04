Gli effetti del vento a Torino e della siccità a Volpiano

La prima segnalazione arriva da Torino. Il signor Flavio ci segnala il risultato del vento di questi giorni. I rifiuti del mercato di corso Cincinnato hanno invaso i dintorni e in particolare i giardini Cavallotti. Ormai da settimane non vengono raccolti e chissà quando e chi se ne occuperà.



La seconda ci porta a Volpiano, nella Città metropolitana di Torino. Non è una vera e propria segnalazione, ma una osservazione legata alla siccità. Una fotografia in cui si vedono le nuvole, scrive Assunta Marchesin, ma manca la pioggia.

Infine due scatti sulla natura. Un'ape in una camelia, la foto è di Rolando da Crodo, nel Verbano-Cusio-Ossola. E incontri ravvicinati con gli stambecchi in Valle Gesso: foto di Giorgio Ferrero di Entracque.