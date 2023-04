Delitto di Oleggio, non si trova il coltello

Dalle foto sui social, Michele Bonetto, 45 anni, geometra di Castello Ticino, Novara, restituisce l'immagine di un uomo che amava il suo cappello da alpino, e i valori ad esso riferibili, e che era legato alla famiglia, alle due figlie avute da un precedente matrimonio. Allora perché ieri è andato a Oleggio, Novara, a casa di un pregiudicato, tale Vincenzo Lasco, 65 anni, un passato di droga, estorsione, a parlare, a chiarire qualcosa che gli premeva? Che cosa si sono detti nell'alloggio di un condominio popolare di tre piani di così terribile da scatenare la rabbia omicida dell'uomo più anziano, fino a spingerlo a uccidere il rivale, con un coltello?

Il presunto aggressore in carcere

La discussione sarebbe nata in casa del presunto omicida, l'aggressione letale sulle scale del condominio, dove Michele Bonetto è morto, trafitto da un fendente al petto. I carabinieri sono arrivati quasi subito ma non abbastanza per trovare Vincenzo Lasco sporco di sangue; nel frattempo, dicono i militari, l'uomo avrebbe avuto tutto il tempo per cambiarsi di abito e per occultare l'arma del delitto, che infatti non è stata trovata. In casa c'erano 50 grammi di cocaina. Lasco ha trascorso la prima notte in carcere, a Novara. Non parla, non dice niente. Forse lo farà nell'Interrogatorio di Garanzia.

Le indagini sul movente

Sul movente i carabiniere non si sbilanciano, c'è la pista della droga, c'è la pista dei soldi, e c'è la pista passionale, voci tanto morbose quando insistenti: sembra che Lasco, il presunto omicida, infastidisse una delle figlie della vittima. E' per questo che Michele Bonetto è andato a Oleggio, per dirgli di smetterla? Anche questa è una ipotesi che dovrà trovare conferma nei fatti.