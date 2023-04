Deragliamento di un treno a Firenze, disagi sull'alta velocità

L'incidente di questa mattina, con il deragliamento di un treno merci alla stazione di Firenze-Castello, ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei treni ad alta velocità in tutto il Paese. Otto Frecce in partenza dalle stazioni torinesi, sono state soppresse. La circolazione sulla rete ad alta velocità sta tornando alla normalità con i convogli che stanno ripartendo. Nessuna conseguenza, invece, per la circolazione regionale che è regolare.