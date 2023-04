Dieci coltellate all'addetto alla sicurezza dopo la rapina al supermercato

Ore diciannove, la routine della spesa serale lacerata all'improvviso. Un uomo entra nel supermercato, alla periferia nord di Torino. Punta le casse con in mano un coltello, si fa consegnare mille e cinquecento euro. Poi cerca la fuga, ma sulla sua strada trova l'addetto alla security. Quarantasei anni, origini nigeriane, prova a bloccare il rapinatore. Con coraggio, e ben oltre l'uscita del supermarket, come raccontano le macchie sul marciapiede e un testimone, che ha visto la scena.

I carabinieri cercano il rapinatore nelle immagini di videosorveglianza della ditta accanto al supermercato. In mancanza, di telecamere all'interno di quest'ultimo. Dieci le coltellate, quattro alle gambe, che hanno mandato il sorvegliante in ospedale al San Giovanni Bosco. Non sarebbe più in pericolo di vita. Ma ha perso molto sangue. Sonny è venuto a sostituirlo come addetto alla sicurezza. Un supermercato, quello di via Forlì, che aveva già subito rapine.