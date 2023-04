Scarsa digitalizzazione, procedure ridondanti: lo slalom delle imprese tra gli adempimenti

Per il nostro approfondimento settimanale, dedicato al labirinto della burocrazia, abbiamo incontrato il titolare di un'azienda di termoidraulica: dieci dipendenti, due dedicati esclusivamente agli adempimenti burocratici. "Si parla tanto di semplificazione - denuncia il titolare - ma ogni giorno perdiamo tempo e soldi per stare dietro a procedure ridondanti, piattaforme che non comunicano tra loro e a una scarsa digitalizzazione".