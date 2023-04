Discarica a cielo aperto zona corso Tazzoli, qualcosa si è mosso dopo la vostra segnalazione.

Ogni tanto una buona notizia, e in questo caso ce l'ha segnalata Javier. A Torino, sulla stradina sterrata che collega l’ufficio postale di corso Tazzoli con la strada del Portone, una discarica a cielo aperto che avevamo già segnalato due volte, tramite il nostro ascoltatore, un anno fa e sei mesi fa. Nel video che ci ha mandato il telespettatore, il sito adesso appare pressoché ripulito e il cartello indica l'avvenuto avvio di lavori “che spero – ci dice Javier - mettano definitivamente fine al penoso degrado. Buona festa di Liberazione e ancora mille grazie”.

Meno buone le notizie che ci arrivano sempre da Torino, all’angolo tra via Cavallermaggiore e via Valdieri: cassonetti della spazzatura messi in malo modo. Il nostro telespettatore, Antonio, si dice “certo che un non vendente prima o poi riesca a passare, ma su una carrozzina ho molti dubbi”.

Oggi però abbiamo chiuso il tris di segnalazioni con un’immagine simbolo del risveglio della natura. E’ il caso di dire, “il giorno della marmotta": buffa e insieme splendida mentre sembra guardarsi intorno, appena uscita dalla tana nella fotografia in Valle Gesso di Giorgio Ferrero, di Entracque in provincia di Cuneo.