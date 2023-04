Disposta perizia psichiatrica sul gioielliere che uccise due rapinatori

Mario Roggero, gioielliere, imputato nel processo di Asti, per avere ucciso due rapinatori su tre, era capace di intendere e di volere il giorno della tentata rapina al suo negozio? Lo dirà la perizia psichiatrica voluta dalla Corte d’assise. Secondo la difesa l'uomo era rimasto scioccato da una precedente rapina nel 2015, tanto da sviluppare, è stato detto in aula un disturbo da stress post traumatico.



La testimonianza della moglie

Punta tutto su quel precedente di 6 anni prima la difesa di Roggero, per alleggerire le accuse di duplice omicidio volontario e tentato omicidio. A ripercorrere quella prima rapina - oggi in aula - anche la moglie Mariangela Sandrone e la figlia Laura Roggero. La moglie ha detto: “Uno dei due è balzato come una lepre sul bancone, gli ha spaccato il naso poi ha minacciato mia figlia che lo ha pregato: non mi uccidere ho due figlie”.



Quella rapina di 6 anni prima. “Non era più lo stesso”

Mentre la figlia ha detto: “Parlavamo sempre di quella rapina”, quella di sei anni prima, con il padre: da allora “non era più lo stesso”. Resta però la dinamica dei fatti del 28 aprile 2021. Impressa nei fotogrammi della videosorveglianza del negozio. Si vede Roggero sparare ai ladri mentre salgono in auto nel tentativo di fuggire. E poi prenderli a calci quando ormai erano a terra. Dei tre ladri moriranno Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, si salverà Alessandro Modica. Il gioielliere ha detto sempre che è stata legittima difesa.