Domenica delle Palme, si prega per la Pace

Domenica delle Palme, la festa con cui comincia la settimana santa verso la Pasqua.

A Torino processione cantata fino al santuario di San Francesco da Paola in via Po per la celebrazione della messa solenne.

In tutte le chiese la distribuzione dei tradizionali rami d'Ulivo, segno di Pace e riconciliazione.

In Cattedrale l'arcivescovo Repole ha sottolineato che passione e morte di Cristo richiamano a non credere alle aspettative umane di gloria e successo, la realizzazione e' invece essere vita e salvezza per gli altri.

Nel video la processione in via Po, a Torino, e alcuni momenti della Messa