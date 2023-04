Dopo la Corte Costituzionale l'ergastolo per l'attentato di Fossano si allontana

"Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame". Questo c'è scritto sul documento “prestampato” a disposizione dei detenuti con cui Alfredo Cospito ha comunicato ai vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del carcere di Opera e del tribunale di Sorveglianza di Milano la decisione di interrompere la protesta iniziata sei mesi fa.

Dopo integratori, latte e te al limone, l'anarchico ha mangiato pastina col brodo e chiesto di poter passare anche cibi più articolati che però, riferiscono i legali, visto il lungo digiuno non può ancora assumere.

La svolta è arrivata dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Una sentenza che sblocca anche il nuovo processo d'appello di Torino, dove Cospito è imputato insieme alla compagna Anna Beniamino. L'anarchico già sconta 20 anni di reclusione per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano del 2006. Ma la Cassazione aveva riqualificato il reato come strage politica, invitando la Corte d'assise d'appello di Torino a ricalcolare la pena. Il fatto che fossero stati fatti esplodere dei cassonetti quando nell'area non c'era nessuno potrebbe indurre i giudice a riconoscere la lieve entità: “A questo punto avendo già affermato che il dubbio di legittimità insorgeva proprio perché l'attenuante doveva essere riconosciuta non dovrebbe esserci più il rischio d'ergastolo per Cospito - ragiona l'avvocato di Anna Beniamino, Gianluca Vitale - Parliamo di più di vent'anni ma non d'ergastolo”.

Interviste a

Enrico Grosso

costituzionalista Università di Torino

Gianluca Vitale

avvocato Anna Beniamino