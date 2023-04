34 kg di droga nascosti nelle ruote di scorta della macchina

L'auto, in apparenza una delle tante che ogni giorno arrivano in Italia dalla Francia attraverso il tunnel del Frejus. In realtà, la vettura di un corriere della droga, che trasportava, nascoste in due ruote di scorta, 34 chili di eroina e cocaina con un elevato grado di purezza.

Prima i controlli di routine della polizia di frontiera di Bardonecchia. Poi il sospetto verso quel guidatore nervoso ed evasivo, un italiano di 50 anni, che prima di essere fermato aveva provato a dribblare le altre vetture in coda.

Dentro il bagagliaio due ruote che gli agenti soppesano, trovandole troppo pesanti; poi notano che sono sgonfie, e di una misura incompatibile con i cerchioni montati sul veicolo.

Decidono di tagliarle e trovano centinaia di ovuli pieni di droga avvolti in calze di nylon.

L'arresto del guidatore avviene in flagranza e subito dopo il trasporto nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino per un sequestro di un quantitativo enorme di stupefacenti, frutto della collaborazione ormai consolidata con la polizia di frontiera francese lungo gli assi montani di Frejus, Monginevro e Moncenisio.