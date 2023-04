E' la sera di Juve-Inter. Le probabili formazioni

Vietato distrarsi. Non vuole cali di concentrazione mister Allegri. L'ha ripetuto più volte durante la conferenza stampa della vigilia. La partita di stasera contro l'Inter nasconde molte insidie, più di quanto non dica lo stato di forma delle due squadre: una Juventus lanciata con 5 vittorie nelle ultime 5 partite stagionali, neroazzurri reduci da tre sconfitte consecutive in campionato. Bilanci che comprendono lo 0-1 di San Siro del 19 marzo firmato Kostic.

Locatelli guida la carica

La Coppa Italia e la formula con la doppia sfida di semifinale chiedono di cancellare ogni precedente. Allo Stadium conteranno solo impegno e determinazione nei 90 minuti. L'esempio arriva dal centrocampo e da un Manuel Locatelli in splendida forma, tra i migliori nell'ultimo match contro il Verona: “La squadra ha messo cuore e dimostrato che voleva vincere”, ha detto Allegri. "Locatelli sotto questo aspetto è uno che ha le qualità per giocare nella Juventus".

Le probabili formazioni

Sul fronte formazione non dovrebbero esserci novità. Conferma della difesa a tre con Gatti, Bremer e Danilo. In avanti Vlahovic-Di Maria con Chiesa che partirà dalla panchina.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Intervista a Massimiliano Allegri, allenatore Juventus

Montaggio di Tiziano Bosco