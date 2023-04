E' la sera di Juve-Napoli, i pronostici dei tifosi

Lo scudetto ormai è cosa fatta, ma Juventus-Napoli ha comunque il sapore della grande sfida. Gli azzurri per fare un altro passo avanti verso il tricolore, i bianconeri per un piazzamento che sarà composto dal campo e dalle future decisioni sportive.

Sulle tribune dello Stadium i tifosi juventini arriveranno letteralmente da tutto il mondo. Il 5-1 dell'andata brucia ancora, forse anche per questo dalla sponda bianconera si spera in un risultato eclatante per riscattare quella sconfitta.