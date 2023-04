Ecco l'Happiness tour, che aiuta a raggiungere il benessere personale

Migliaia di giovanissimi alla tappa torinese dell'Happiness tour, in cui testimoni e formatori spiegano come seguire le proprie passioni per raggiungere il benessere personale evitando bullismo, cyberbullismo, droghe ed alcol. Walter Rolfo, presidente della Fondazione della Felicità, coinvolge docenti universitari, professionisti, economisti, esperti in neuroscienze in uno spettacolo motivazionale ad ingresso gratuito. Due gli appuntamenti per ogni tappa: al mattino con ragazze e ragazzi, in serata alle 21 insieme a genitori, educatori e volontari al Palaruffini, in una lezione sul tema "l'arte di essere felici".