Il Commissario straordinario: "Peste suina via in due/tre anni"

Ripopolare le stalle di maiali sani e depopolare i boschi dai cinghiali malati. La nuova ordinanza del commissario per l'epidemia peste suina, con epicentro tra alessandrino e liguria, accoglie molte delle istanze del territorio per provare a uscire dall'emergenza. Nonostante le positività abbiano ormai sfondato complessivamente tra le due regioni quota 600 casi.

L'apertura più importante è quella verso la suinicoltura. A un anno dall'eliminazione di oltre seimila capi sani in zona infetta, si potranno di nuovo installare allevamenti e movimentare animali. A decidere saranno le Regioni.

Demandate ai sindaci invece le autorizzazioni sulle attività outdoor, come bici e passeggiate. Possibili con particolari accorgimenti come la disinfezione di scarpe e ruote.

Non è una stretta nè un liberi tutti, chiarisce il Commissario Vincenzo Caputo: sono state disciplinate meglio le deroghe e ci saranno più controlli. L'obiettivo è quello di arrivare a una eradicazione della malattia in 24/36 mesi.

Per questo i cacciatori diventeranno bioregolatori. L'attività venatoria resta vietata ma per il depopolamento, d'intesa con le autorità locali, potranno impiegare, in modo limitato, anche i cani. Le carcasse dei cinghiali abbattuti dovranno essere portate in centri di conferimento.

A integrare le prescrizioni sarà entro un mese un'ulteriore ordinanza. Tra gli obiettivi la valorizzazione della carne di cinghiale per creare una filiera che aiuti il contenimento della specie.