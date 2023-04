Gasdotti colabrodo, ogni anno disperdiamo il 4% del metano circolante

Succede come per gli acquedotti. Così come la malandata rete idrica italiana disperde ingenti quantitativi d'acqua - si stima oltre il 40%, un tesoro in tempi di siccità - anche gas e metano, preziosissimi durante questa crisi energetica, si disperdono in atmosfera a causa della cattiva manutenzione di gasdotti, centrali e altri impianti di idrocarburi. Perdite stimate tra i 3 e i 4 miliardi di metri cubi di gas l'anno, il 4% del gas circolante nella rete di distribuzione, circa l'equivalente di quello estratto in Italia. L'indagine di Legambiente "C'è puzza di gas" ha certificato le dispersioni in 16 impianti di gas e petrolio tra Campania Basilicata e Sicilia, grazie a tecnici armati di telecamere ad infrarossi in grado di rendere visibili le perdite. Individuate 150 falle. 128 dovute a perdite da bulloni, giunture, valvole e altre componenti malfunzionanti. Il resto è "venting": dispersioni volontarie per sfiatare gli impianti. Osservati speciali il gasdotto Greenstream che collega la Libia all'Italia, a Gela. E l'impianto di Melizzano, in Campania, che conviglia verso nord il gas raccolto nel sud Italia. Infrastrutture strategiche, considerata anche l'auto-candidatura dell'Italia a hub di distribuzione per l'Europa del gas importato dall'Africa. Tuttavia, mancano norme e controlli, non c'è obbligo di campagne di monitoraggio e riparazione sugli impianti, e mancano anche dati ufficiali nazionali sulle dispersioni. Nel mondo, secondo l'Agenzia internazionale dell'Energia, nel 2021 sono stati dispersi 126 miliardi di metri cubi di gas. Altri 144 miliardi sprecati per colpa del "flaring", l'abitudine di far bruciare in torcia il gas naturale in eccesso estratto col petrolio perchè troppo costoso da stoccare. Controlli trimestrali scongiurerebbero l'80% delle perdite. Salvando anche l'ambiente, perchè il metano è un gas 86 volte più climalterante della Co2.