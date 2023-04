Ex Embraco, pena di quattro anni ai vertici di Ventures

Una condanna a quattro anni tramite patteggiamento. Questa la pena stabilita per i vertici di Ventures, la società che, anche con i fondi lasciati da Whirpool, avrebbe dovuto rilanciare lo stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri e che invece ha provocato la definitiva chiusura dell'impianto, con 400 lavoratori lasciati a casa. Una condotta che ha portato all'accusa di bancarotta. Fuori dal Tribunale di Torino il presidio dei lavoratori che si dicono soddisfatti solo in parte della decisione dei giudici: troppo poco per il danno provocato e una scelta che esclude il risarcimento per i lavoratori, anche perché gli imputati dichiarano di non avere fondi per i risarcimenti.

Il socio israeliano

La novità è che però il pubblico ministero è riuscito a intercettare il socio israeliano della Ventures. Quindi potrebbero esserci ancora sviluppi. Intanto dei 400 lavoratori iniziali ne sono rimasti ancora poco più di 250 ancora alla ricerca di una nuova collocazione. Al momento sono ancora coperti dagli ammortizzatori sociali, in particolare dalla Naspi. Ma anche questo sostegno a febbraio 2024 sarà esaurito definitivamente.

Servizio di Vanni Caratto

Intervista a Vito Benevento, segretario provinciale Uilm Torino e Ugo Bolognesi, Fiom Cgil Torino