Exclusive Brands Torino, la rete di eccellenze piemontesi si amplia a 31 aziende

Sette nuove aziende entrano a far parte di "Exclusive Brands Torino", la rete di eccellenze piemontesi che conta quasi 2000 lavoratori e 500 milioni di fatturato. Obiettivo: non solo fare squadra sul mercato, ma assumersi delle responsabilità sociali nei confronti del territorio. In un mercato globale sempre più agguerrito, infatti, anche per le aziende di eccellenza Made in Italy vale il detto "l'unione fa la forza". Nasce da qui l'idea di Exclusive Brands Torino: mettersi in rete per promuovere il "saper fare" piemontese nel mondo. Una famiglia che oggi si allarga a 31 imprese con 7 nuove adesioni. Dall'alta gioielleria al design, dall'enogastronomia alla ricezione turistica.

“Su 31 aziende, abbiamo una media di esportazione che va oltre il 50%”, dice ai nostri microfoni il presidente Giulio Trombetta. “Il problema è di comunicazione, perché noi piemontesi siamo bravissimi a fare le cose ma non altrettanto a comunicare. Dunque la potenza di fuoco che possono avere 31 aziende insieme è maggiore di ogni singola azienda. Questa è la finalità principale della nostra rete”. “Noi non siamo solo aziende eccellenti ma vogliamo trasmettere valori di eccellenza alla società”, aggiunge la vicepresidente Alessandra Girardi. "Come lo facciamo? Ci assumiamo delle responsabilità. Noi imprenditori dobbiamo prendere ogni giorno innumerevoli scelte che hanno un impatto sulla vita economica del territorio e del paese ma anche sulla vita delle persone".

La novità è infatti una Carta Etica che impegnerà le 31 imprese ad assumersi responsabilità sociali verso il proprio territorio. Dunque più attenzione al benessere dei dipendenti, tutela dell'artigianalità, sostenibilità ambientale e soprattutto un maggiore coinvolgimento dei giovani. Missione che si sta concretizzando insieme al Politecnico di Torino.



Interviste:

- Giulio Trombetta, Presidente Exclusive Brands Torino

- Alessandra Girardi, Vicepresidente Exclusive Brands Torino