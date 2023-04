Il festival di chi ama l'arte contemporanea e ospita i talenti emergenti per un weekend

Sono case come questa in via Milano nel cuore di Torino che per il fine settimana si aprono per ospitare artisti emergenti. dalla pittura alla musica. Il progetto che ha preso forma in pochi mesi si chiama àprile giocando con il nome del mese aprìle e mette a disposizione sette case private per un weekend dedicato all'arte contemporanea.

Partecipare è semplice, tutto attraverso una app per capire dove sono le residenze aperte e quale il programma.

Quest'anno l’edizione 0, ma già si pensa a quella del 2024 con sempre più case aperte è una piattaforma di crowdfunding.

Interviste:

Giuseppe Gallace - artista

Ludovico Bellucci - musicista



Paolo Cascio - masnadiere festival Aprile

Sonia Vacca - masnadiere festival Aprile