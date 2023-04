Dal G7 ok ai biocarburanti: una chance che l'Italia spera di giocarsi in Europa

Un impegno ad accellerare l'abbandono delle fonti energetiche fossili. E' quello che hanno sottoscritto i ministri dell'Ambiente nel G7 Clima Energia e Ambiente concluso a Sapporo, in Giappone. Un'eliminazione graduale che raggiunga lo zero entro il 2050. Deciso anche lo stop entro il 2040 all'inquinamento da plastica, da raggiungere tramite la promozione dell'economia circolare e l'abbandono di plastiche usa e getta e non riciclabili. Nessuna normativa vincolante per i due temi, solo l'invito agli altri paesi industrializzati a fare lo stesso. Ma il punto più importante, soprattutto per l'Italia, è stato il capitolo sui biocarburanti. Nel documento finale del G7 vengono associati ai carburanti sintetici come strumento verso la decarbonizzazione del settore auto. Argomento cruciale, dopo la decisione dell'Unione Europea sullo stop a motori termici diesel e benzina sulle vetture nuove dal 2035. I carburanti sintetici, per gran parte di produzione tedesca, avevano ottenuto una deroga da Bruxelles. Non così i biocarburanti, di cui l'Italia è produttrice, e la cui filiera è già ampiamente rodata nel nostro paese. Il rapporto del G7 apre ora uno spiraglio per raggiungere la decarbonizzazione tutelando anche la filiera automotive italiana, Un riconoscimento importante, da portare ai prossimi appuntamenti sui tavoli europei, a cui l'Italia siederà come presidente del G7 per il 2024.



Montaggio Paola Galassi