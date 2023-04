Infezioni ospedaliere, la minaccia della Candida Auris

Non solo batteri, tra i microrganismi resistenti ai farmaci, causa di pericolose infezioni ospedaliere, ora c'è anche un fungo, la Candida Auris, sbarcata in Italia nel 2019. La famiglia è quella ben nota delle Candida ma questo è un ceppo molto più pericoloso, perché resistente ai più comuni antifungini. Una minaccia per i pazienti fragili e già debilitati da altre patologie, innocua invece per le persone in buona salute.

A Genova, all'ospedale San Martino, ricerche tra le più avanzate in Italia. Verranno presentate alla conferenza europea sulle malattie infettive, il 15 aprile a Copenhagen.

