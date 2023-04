Giornata nazionale della ristorazione, a Torino il pane costa caro

Nelle panetterie di Torino la risposta è quasi sempre la stessa. Il prezzo del pane continua a rimanere alto. In alcuni casi per un chilo servono fino a 6 euro. Le differenze tra i quartieri ci sono, però il rincaro c' è. Proprio al pane è dedicata oggi la prima edizione della giornata nazionale della ristorazione. Ascom ha interpretato il tema dedicandolo alle zuppe di pane.



Con interviste a Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino