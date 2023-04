Dalla Svizzera alla Lombardia lungo le strade di Filippo Ganna

Una notte in Svizzera, nel Canton Vallese. Terra di vini e storia. Il giorno dopo gli oltre 2400 metri del Gran San Bernardo e i 2174 metri del Croix du Coeur. Per rientrare in Piemonte, dopo aver scavalcato il muro Passo del Sempione, dai 603 metri di Briga allo scollinamento a 2004 metri. Una rampa di 20 chilometri con una pendenza massima del 14 per cento. E poi via, la picchiata. Oltre 1800 metri in 40 chilometri, fino a Villadossola. Da cui partirà, di fatto, una nuova corsa con arrivo in Lombardia, a Cassano Magnago.

La quattordicesima tappa del Giro, la quarta piemontese, sembra scritta per muovere la classifica. Una tappa di 194 chilometri divisa a metà. Una parte, la prima, aspra, dura, faticosa. Una tappa alpina. Terreno di caccia ideale per le stelle della montagna, i maestri della scalata, i fuoriclasse della discesa. La seconda invece di pura bellezza, lungo le coste del Lago Maggiore. Da Feriolo a Sesto Calende, prima del tratto finale, 30 chilometri lievemente ondulati che non faranno sicuramente selezione.

Sono le strade del campione di casa, del ciclista più veloce del mondo, il verbanese Filippo Ganna, chiamato a resistere alle prime violenti salite di questo Giro 2023. Il fuoriclasse di Vignone negli ultimi mesi ha lavorato molto anche in salita con risultati interessanti. Sulla carta non sembra un percorso adatto alle sue caratteristiche ma se riuscisse a rimanere a breve distanza dai migliori in vetta al Sempione potrebbe avere le sue chances.