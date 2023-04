Gli attivisti morti sotto una valanga, il ricordo di amici e colleghi: "Uniti da passione e lavoro"

La procura di Aosta intanto non ha ancora dato il via libera per i funerali: gli atti del Soccorso alpino della guardia di finanza che ha seguito il caso con il Sav non sono ancora arrivati sul tavolo del pm. A Torino però si stanno pensando iniziative per ricordare Gabriele Del Carlo e Velio Coviello, morti sotto una valanga di vaste dimensioni staccatasi nella giornata di sabato, primo aprile, in Valle d'Aosta.

Per questo non si conosce ancora il giorno delle esequie dei due amici. Il il dolore tra i colleghi di Coviello, il ricercatore del Cnr, è grande, come raccontano Carlo Camporeale e Stefania Tamea, docenti al Politecnico di Torino.

Gabriele Del Carlo, Storico attivista per i diritti dei ciclisti e collaboratore dell'ex assessora alla viabilità della giunta 5stelle, Maria Lapietra. Del Carlo è stato uno dei pionieri delle battaglie per portare più ciclabili in città, come ricorda la presidente di Fiab Bike Pride Torino, Elisa Gallo.

I due erano uniti dalla passione per la montagna e dalle battaglie per un mondo più giusto e la tutela dell'ambiente.

