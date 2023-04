La guardia medica non va più a casa

E' diventato sempre più raro venire visitati dalla guardia medica di continuità assistenziale che risponde al numero 116117. A Torino per oltre la metà degli interventi basta una telefonata. In ambulatorio passa non più del 35 per cento dei pazienti. E solo 4 ogni 100 vengono visti a domicilio. Ciò perché, secondo i sindacati, i medici e dunque le ore coperte su base settimanale sono troppo poche.

La ASL rivendica invece tempi d'attesa e presa in carico soddisfacenti. Ed è allo studio l'inserimento del servizio dentro alle nuove Aggregazioni funzionali territoriali di medici di base previste dal PNRR.

Servizio di Francesca Nacini; montaggio di Paola Bovolenta

Interviste a: Paolo Candoli, FIMMG Continuità Assistenziale Torino; Luca Maina, Resp. Continuità Assistenziale ASL Città Torino