Igor Volley Novara-Imoco Conegliano, la sfida infinita

E' la sfida infinita. Una serie che si arricchisce a ogni stagione. Cambiano i personaggi, ma la rivalità resta quella. Come il sapore delle vittorie più belle: Berlino 2019, il Novara conquista la Champions League proprio a discapito delle venete grazie alle schiacciate di Francesca Piccinini.

Erano solo quattro anni fa, sembra passata un'era. Anche perché in questa stagione le pantere trevigiane hanno sempre avuto la meglio. Sia nelle due gare di campionato che nella semifinale di Coppa Italia e nelle finale di Supercoppa. Quattro vittorie a zero. Le atlete di coach Daniele Santarelli, poi, arrivano da un marzo strepitoso: tre scontri diretti vinti e primo posto blindato con la capitana-regista, la polacca Joanna Asia Wolosz, miglior giocatrice del mese.

Il lutto per Julia

Sono stati giorni di dolore, invece, in casa Igor Novara. Solo la vittoria ai quarti di finale, contro le cugine del Chieri ha riportato qualche sorriso. Troppa la sofferenza negli spogliatoi di coach Lavarini per la scomparsa di Julia Ituma, la 18enne omaggiata anche sabato al PalaIgor, nella prima sfida in casa senza di lei.

Le semifinali

Gara 1 delle semifinali si gioca in trasferta, al Palaverde di Villorba (Treviso). Poi sabato la scenografia torna a Novara. Cristina Chirichella e compagne partono sfavorite. Ma vogliono scrivere un nuovo capitolo di questa sfida infinita.