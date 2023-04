Il medico diventato paziente in bici da Torino a Roma: "Lo sport è terapia"

Si chiama Roberto Laudati. E' un medico, un ematologo della Città della Salute di Torino e, nel dicembre 2021, gli è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin. Durante la chemioterapia, ha iniziato un programma di attività fisica per provare a contrastare gli effetti collaterali della cura.

Così, adesso, diventa protagonista della “Pedalata della Speranza”: domenica 30 aprile partirà in bicicletta dal COES, il Centro onco-ematologico, dell'ospedale Molinette di Torino al reparto di Ematologia del policlinico di Tor Vergata di Roma, dove dovrebbe arrivare il 4 maggio.

L'iniziativa punta a far conoscere la valenza terapeutica dell’attività fisica nelle malattie oncologiche e spera di unire, idealmente, tutti i centri onco-ematologici italiani. Vuole anche raccogliere fondi da destinare a borse di studio per laureati in Scienze motorie che istruiscano all’esercizio fisico i pazienti dei due ospedali.

Il progetto nasce in collaborazione con Maria Christina Cox, ematologa proprio del policlinico di Tor Vergata, e la presidente della onlus “L’arcobaleno della Speranza”, Maria Stella Marchetti e ha il patrocinio, tra l'altro, dell’Ail, l'Associazione italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

Nella sua avventura, oltre 700 chilometri divisi in cinque tappe, Roberto Laudati è accompagnato da alcuni amici sportivi.

Sono circa 2 milioni e 250mila gli italiani che vivono con una diagnosi di tumore, il quattro per cento della popolazione, indica l'Aiom, Associazione italiana di Oncologia medica.