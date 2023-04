Il messaggio in musica per salvare la Terra

La presenza di Elisa a Torino non è stato affatto un caso. Con il suo progetto "Music for The Planet", lo scorso anno la cantautrice ha contribuito a piantare 4.000 alberi in tutta Italia.

Cinque ore di musica, sul palco tanti artisti con il messaggio proteggiamo la terra, prima che sia troppo tardi. Da Eugenio in Via di Gioia ai giovanissimi Frero, passando per le sonorità di Epoque, Saturnino e Syria, Klaus.

La Giornata della Terra tornerà nel 2024. Da Torino l'appello a impegnarsi ogni giorno contro il cambiamento climatico.