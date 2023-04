"Niente ritardi per i 900 progetti del piano di ripresa e resilienza gestiti dalla Regione"

Oltre un miliardo di euro di fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, gestiti dalla Regione, suddivisi in quasi 900 progetti, da attuare entro il 2026. E da oggi chiunque può seguirne l'andamento. Basta visitare il sito della Regione Piemonte e cliccare sulla finestra dedicata. La pagina contiene i progetti suddivisi per missioni, materia, luoghi in cui ricadono, ciascuno corredato da una breve descrizione. La sezione del sito sarà aggiornata ogni due mesi.

Secondo il presidente Cirio i progetti sotto responsabilità regionale stanno avanzando speditamente verso il 100 per cento dell'attuazione.

Intervista ad Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte