Inchiesta Juventus, nuovo incubo penalizzazione

L'incubo è quello di una nuova penalizzazione. "Sleale" ha definito la Juventus il procuratore federale Giuseppe Chinè che ieri ha notificato alla società bianconera la chiusura delle indagini per la cosiddetta manovra stipendi. Regolamento alla mano, il club rischia altri punti di penalizzazione in campionato dopo i 15 inflitti per la questione plusvalenze. Difficile capire, però, se e in che misura. Il giudizio infatti potrebbe essere influenzato da quanto deciderà il collegio di garanzia del Coni che mercoledì prossimo si esprimerà proprio sul -15. In caso di conferma, la Procura potrebbe decidere anche di non affondare il colpo e sanzionare la Juve solo con ammenda e diffida. La società comunque è pronta a difendersi e avrà due settimane di tempo per convincere la procura ad archiviare l'inchiesta, evitando così un nuovo processo sportivo.

Stasera lo Sporting Lisbona

Nel frattempo la squadra prova a mettere da parte le vicende giudiziarie per concentrarsi su uno dei capitoli più importanti della stagione, quello europeo. Allo Stadium arriva lo Sporting Lisbona per l'andata dei quarti di Europa league. Le ultime ore hanno portato buone notizie. Allegri ritrova Paul Pogba. Il francese si accomoderà in panchina, pronto ad uno scampolo di partita. Così come Vlahovic, a cui l'allenatore livornese dovrebbe preferire Milik per fare coppia in attacco con Di Maria. Anche Chiesa sembra destinato a una maglia da titolare, che gli manca ormai da due mesi.