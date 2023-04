Inter-Juventus, caccia alla finale di Coppa Italia

“Dev'essere una partita serena, bella, agonisticamente e calcisticamente forte e poi dopo spero che tutto vada lisco ma deve andare liscio perché comunque, alla fine, è una partita di calcio”. Massimiliano Allegri indica la strada: voltare pagina, dimenticare la gazzarra dell'andata, gli insulti razzisti, gli scontri in campo. E concentrarsi sull'obiettivo, la conquista della finale di Coppa Italia, un'imperativo in una stagione complicata. Questa sera al Meazza la Juventus deve ritrovare la via del gol, quattro le reti segnate nelle ultime sei partite.

Inter-Juventus, le formazioni: fuori Vlahovic

Il pari maturato allo Stadium e l'addio al gol doppio in trasferta pongono le basi di un possibile epilogo ai calci di rigore, opzione tutt'altro che remota visto l'equilibrio di Torino. Resta fuori dai giochi Dusan Vlahovic, distorsione alla caviglia per lui. In porta confermato il titolare di Coppa, Mattia Perin mentre in attacco spazio alla coppia Di Maria - Chiesa. La difesa dovrebbe essere a 4 con Bremer, De Sciglio, Danilo e Bonucci. La migliore formazione possibile, quindi, per puntare al primo trofeo dell'anno. Una finale che ridarebbe entusiasmo all'ambiente dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Allegri però guarda anche al futuro. Se dovesse andare male allora inizierebbe un altro campionato con un obiettivo specifico: “Il nostro desiderio è quello di rimanere nelle prime 4 e cercare di arrivare secondi perché il secondo posto ci garantirebbe l'accesso alla Supercoppa”.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Benedetto Mallevadore. Intervista a Massimiliano Allegri, allenatore Juventus.