Julia, che ti è successo? Il messaggio e quell'ultimo colloquio con Lucia Varela

La morte della diciottenne Julia Ituma, a Novara, lascia senza parole gli addetti ai lavori e non solo. Le ultime notizie provenienti dalla Turchia relative all’analisi del telefonino della giovane, sequestrato dalla Polizia, parlano di un ultimo messaggio inviato al gruppo WhatsApp della squadra, chiuso con un “arrivederci”. L'ultimo atto di una notte che nessuna compagna dimenticherà. Restano le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’albergo, 80 minuti in cui Julia è apparsa talvolta agitata, confusa, pensierosa, prima di entrare in camera per parlare con la compagna Lucia Varela. Alle 5,30 del mattino la caduta, ripresa anch’essa dalle telecamere di sorveglianza. "Sicuramente è una ragazza che ha dato tanto alla pallavolo", dice Francesco Arestia, presidente della Fipav Sesia Tanaro Novara. ”Una ragazza della nazionale su cui federazione e la Igor avevano puntato. Più di una volta l’ho vista allenarsi in sessioni singole pur di migliorare le sue doti tecniche. È un dispiacere".

Lo sgomento in città

Le compagne sono rientrate in Italia ieri pomeriggio mentre ad Istanbul sono arrivate la madre e la zia della diciottenne, accolte dai dirigenti della squadra e dallo staff dell’ambasciata. Una vicenda, quella di Julia Ituma, che ha colpito Novara, la città dove sperava di poter raggiungere i suoi sogni. Tra la gente, i tifosi e i giovani, il dispiacere è unanime. La squadra ha sospeso gli allenamenti mentre è stato deciso il rinvio di gara uno dei playoff tra Novara e Chieri, inizialmente previsto per domenica.