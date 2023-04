Juve a Milano senza Vlahovic, un problema in più per Allegri

La brutta notizia è arrivata dall'allenamento di questa mattina: Dusan Vlahovic ha rimediato una distorsione alla caviglia e domani sera, molto probabilmente, non potrà andare in campo nella semifinale contro l'Inter. Una brutta tegola per Max Allegri che aveva tenuto il serbo a riposo nella sfida con il Napoli proprio per poterlo avere al meglio in coppa. Invece, salvo miracoli dell'ultima ora, toccherà a Milik affiancare Di Maria nella linea offensiva in una partita nella quale la Juve dovrà cercare l'impresa. Per staccare il biglietto della finale i bianconeri dovranno infatti uscire vincitori in un ambiente che dopo le polemiche dell'andata si annuncia caldissimo. Per la Juve la qualificazione in coppa resta un passaggio fondamentale in una stagione nella quale il destino del campionato resta appeso alle sentenze della giustizia sportiva. Un tema quest'ultimo dal quale Allegri si tiene alla larga, come dalle recriminazioni sulle decisioni arbitrali. Dunque testa solo al campo dove domani vedremo di certo Perin tra i pali con il ritorno di Bremer nel terzetto difensivo. Le altre valutazioni sono invece rinviate alla rifinitura di domani mattina.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio di Luca Omaggio