Juve e Toro chiedono alle romane il pass per l'Europa

L'agitato finale di Juve-Inter di Coppa Italia fotocopia della rissa vista in campionato e le decisioni del giudice sportivo tengono banco anche nelle conferenze stampa della vigilia del turno di Pasqua. Max Allegri condanna la rissa in campo ma sottolinea i meriti della sua società nell'individuare rapidamente gli autori dei cori razzisti. Un tema che rimbalza anche sull'altra sponda cittadina dove Ivan Juric assolve però nel complesso i tifosi italiani: rari gli insulti che mi hanno colpito -dice-serve comprensione da tutte le parti.

Esaurito il capitolo polemiche, domani sarà la giornata dei grandi ex. La Juve all'Olimpico incontrerà il tecnico dell'ultimo scudetto che guida una Lazio in grande forma e che ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Molti dubbi ancora sulla formazione ma è probabile che alla fine Allegri cambi poco rispetto alla gara di coppa con i nerazzurrri concedendo solo un turno di riposo a Gatti. Vlahovic e Di Maria la coppia che dovrebbe partire in attacco.

Il Toro ritroverà invece il Gallo Belotti e per l'ex capitano, sfortunato protagonista della gara di andata con il rigore fallito, sarà la prima volta davanti al suo ex pubblico. C'è curiosità per vedere come sarà accolto dalla Maratona dopo un addio che ha lasciato molto amaro in bocca. Dopo molto tempo Juric dispone di molte alternative in attacco: recuperato anche Karamoh c'è abbondanza di trequartisti con Vlasic e Radonjic che dovrebbero iniziare alle spalle di Sanabria.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio Giancarlo Raviola