Confermare, ridurre o cancellare la penalizzazione: ore decisive per la Juventus

Qualche ora di attesa almeno. La decisione del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni, slitta ancora, con la possibilità molto sfumata di un rinvio ulteriore verso domani, e il termine ultimo rappresentato comunque da lunedì pomeriggio. La questione sul tavolo è essenzialmente una: annullare del tutto la sentenza della Corte Federale d'Appello, come richiesto dalla difesa della Juventus, togliendo così ogni sanzione al club e ai dirigenti coinvolti, oppure accogliere l'invito del procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, che ha invocato il rinvio alla Corte d'Appello perché non sarebbero stati adeguatamente motivati i 15 punti di penalizzazione inflitti al club nel precedente grado di giudizio.

Se la richiesta del procuratore generale fosse accolta sarebbe altamente probabile una riduzione della penalità o addirittura una sua cancellazione. Sullo sfondo, resterebbe anche la terza ipotesi: ricorso respinto e tutto rimane come prima, con il meno -15 alla Juventus e le squalifiche per 11 dirigenti bianconeri, ex o attuali. Ma gli sviluppi dell'udienza di ieri tendono a escludere questa soluzione.

La Juventus dunque dovrebbe uscire dal processo sportivo sulle plusvalenze fittizie con una penalizzazione ridotta o cancellata e sostituita magari da una multa mentre il destino dei dirigenti è meno scontato. Accanto al filone plusvalenze per il club bianconero, marcia quello su manovra stipendi e rapporti con gli agenti dei giocatori: l'idea della Federcalcio sarebbe quella di chiudere tutto entro la fine di questa stagione ma i tempi rischiano di slittare all'estate a meno che non intervenga un patteggiamento con la Juventus, sempre possibile.