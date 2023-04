Juve, una sconfitta che fa male e ora arriva la Coppa Italia

L'amarezza per quel gol arrivato in pieno recupero per una distrazione della difesa che ha condannato la Juve è molta e Max Allegri nel dopo gara non lo nasconde. Un episodio che offusca una buona gara, giocata dalla Juve con grande attenzione tattica e concedendo ben poco all'attacco più forte del campionato. Anzi, nella prima parte della partita le occasioni migliori sono state quelle costruite dai bianconeri che con un po' di freddezza in più sotto porta avrebbero potuto rompere l'equilibrio del match a loro vantaggio. Occasione che si è presentata alla mezz'ora della ripresa quando Di Maria, al termine di una cavalcata solitaria, ha battuto Meret, ma l'arbitro ha annullato per il precedete intervento di Milik su Lobotka. Un episodio che ha fatto infuriare i quarantamila dello Stadium ma che il tecnico della Juve ha commentato senza cercare alibi con una serenità che alla Juve non dovrà mancare mercoledì sera nella semifinale di Coppa Italia con l'Inter nella quale si riparte dalla rissa finale dell'andata e dalle polemiche che ne sono seguite.