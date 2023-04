Juventus a Bologna senza Di Maria: giallo sull'infortunio del Fideo

servizio di Davide Lessi

montaggio di Andrea Volpe



Un appello all'unità, per compattare un ambiente in fermento dopo la brutta eliminazione in Coppa Italia e i tre ko consecutivi in campionato - l'ultimo contro il Napoli in odore di Scudetto. Così per Massimiliano Allegri bisogna ritarare gli obiettivi: "Noi siamo in corsa per giocare la Champions il prossimo anno e per cercare di vincere l'Europa League".

Per centrare il primo obiettivo, giustizia sportiva permettendo, c'è da battere il Bologna di Thiago Motta questa sera al Dall'Ara. All'andata finì 3 a 0 per i bianconeri con un Vlahovic mattatore. Oggi partirà dalla panchina. Nemmeno quella per Di Maria, fermato a Torino da un "trauma distorsivo". Un infortunio lamentato, secondo i retroscena, quando il “Fideo” ha scoperto di non partire titolare. Alla faccia dell'unità.