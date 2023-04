Juventus, dal ko con il Sassuolo alla sfida con lo Sporting

La Juve la sconfitta con il Sassuolo la accompagna con le dichiarazioni di John Elkann, che nega ogni responsabilità giudiziaria della società nell'inchiesta in cui è coinvolta. Allo stesso tempo risuona nelle orecchie bianconere il "vergognatevi, dovevate fare di più" di Lapo. Quando si vince tante volte per 1-0, alla fine il golletto che non rimedi arriva. E poi la Juve dimostra che come quasi tutte le squadre che hanno fatto le coppe che la regola inglese per cui ci si allena giocando in Italia non vale. Vedasi le supremazia atletica del Sassuolo nonostante i cambi che Allegri ha fatto anche perché giovedì c'è lo Sporting e il 26 la Coppa Italia con l'Inter.

Il rosso si è un po' scolorito al sole estivo, il Torino non carica più, la rivoluzione Juric che voleva sconvolgere le gerarchie delle più o meno sette sorelle, si è interrotta o è in pausa estiva. Il "Dobbiamo migliorare" che ha ripetuto sempre nelle conferenze stampa è diventato "Noi siamo questi": contro la Salernitana una partita che ha vissuto solo sulle azioni di Radonic, unico che ha una sua furia interna per saltare l'uomo. Forse in questo Toro che non vuole dimostrare più nulla si vede anche lo Juric che non pensa più di andarsene e adesso, dopo essersi spintonato con Vagnati, difende Cairo dagli attacchi dei tifosi