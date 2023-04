La caserma La Marmora occupata scalda il Consiglio comunale

E' tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Torino. In Sala rossa, si è tenuto il dibattito sull'occupazione della ex caserma La Marmora contro il progetto di un nuovo supermercato che minaccerebbe il parco circostante. Ora la proprietà è di Esselunga. Il via libera ai lavori è previsto, immagina la giunta, entro maggio. Dopodiché si dovrà valutare come agire. Critiche le opposizioni.

Interviste a Gianna Pentenero, assessore Attività produttive e sicurezza, Giovanni Crosetto, Fratelli d'Italia, Fabrizio Ricca, Lega Salvini Piemonte